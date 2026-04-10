冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手が一日警察署長に就任しました。 【写真を見る】冬季五輪金メダリストの木村葵来選手が地元で一日警察署長ショッピングモールで交通安全呼びかけ【岡山・倉敷市】 岡山県倉敷市のショッピングモールで、自転車のヘルメット着用など交通安全を呼びかけました。警察官の制服に身を包んだ金メダリストの登場です。 春の交通安全県