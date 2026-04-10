「正直あんまり調子の良くない試合でした」。ロッテ・田中晴也は6回を無失点に抑えた3月28日の西武戦、納得のいくストレートが投げられなかったが、前回登板の4日のソフトバンク戦、初回20球中17球がストレートを投じるなど、力強いストレートを武器に6回を無失点に抑えた。西武戦から一転して、ストレートが多めとなったソフトバンク戦。「風の良い影響もありましたけど、ソフトバンク戦が最低ラインくらいかなというくらい