Image: gguy / Shutterstock.com えっ、Microsoft（マイクロソフト）、Copilotに自信がないの？去年の8月、マイクロソフトのCEOのサティア・ナデラ氏はXで、自社のAIアシスタント「Copilot」をデモ動画を紹介しながらめちゃくちゃ褒めていました。2/ Draft a project update based on emails, chats, and all meetings in [/series]: KPIs vs. targets, wins/losses, risks, competitive mov