産業用ロボット大手の安川電機（北九州市）は10日、小川昌寛社長（61）が副会長となり、後任の社長に前社長の小笠原浩会長（70）が就任する人事を発表した。5月27日に予定する株主総会後の取締役会で正式決定する。小川氏の持病の療養などが理由で、小川氏から申し出があったという。