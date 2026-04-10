ドイツ１部のマインツは現地４月９日、カンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグで、ストラスブール（フランス）に２−０で快勝。その立役者となったのが、日本代表MFの佐野海舟だ。ドイツの大手紙『Bild』は、「スーパーサノ」と題し、「２年前まではヨーロッパで全く無名だった日本人が、またしてもワールドクラスのパフォーマンスを披露した」と報じた。25歳日本人の圧巻プレーで特に注目を集めたのは、11分の先制