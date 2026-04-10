札幌市からおよそ３５００万円をだまし取ったとして、就労継続支援事業所の、経営者の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕・送検されたのは、札幌市で就労継続支援事業所「ラポール」などを経営する、曽根将路容疑者です。曽根容疑者は２０２２年から２０２５年にかけ、責任者の経歴を偽って、事業者認定を受けたうえ、利用実態がない十数人分の訓練等給付費、およそ３５００万円を札幌市からだまし取った疑いがもたれてい