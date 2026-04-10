◇MLB アスレチックス1-0ヤンキース（日本時間10日、ヤンキー・スタジアム）MLB・ヤンキースがアスレチックスとの第3戦で今季初の完封負けを喫し、ヒットもわずか1本に抑えられました。日本時間3月26日に開幕してから8勝3敗と圧倒していたヤンキース。この日はアスレチックスの先発・ジェフリー・スプリングス投手を前に6回まで無安打に封じられます。チームは1点ビハインドの7回1アウト1塁からベン・ライス選手がようやくヒットを