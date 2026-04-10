２０２６年度のホッカイドウ競馬が１５日に開幕し、１１月１２日までの８５日間「グランシャリオナイター」として門別競馬場で開催される。そのＰＲ隊が１０日、プロ野球・元日本ハムの杉谷拳士氏を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。今年度もさまざまなアピール施策を用意している。ホッカイドウ競馬出身馬の愛称「ｍｏｍ☆’ｓ〜モンスターズ〜」は特設サイトをリニューアル。関連して「ｍｏｍ☆’ｓサポーター（