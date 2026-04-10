気象庁によりますと10日、前線を伴った低気圧が日本海を北東へ進み、夜のはじめ頃にかけて前線が近畿地方などを通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となります。 【画像】土曜から来週水曜までの雨と風予想をシミュレーションで見る 11日から12日にかけては、低気圧が発達しながら北海道付近を通過してオホーツク海へ