歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（47）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。遊び心あふれる“レザー作品”を公開した。【動画・写真】「なんちゅーセンス」魚の皮でできたレザー品をアレンジ→リボン風アイテムに仕上げた篠原ともえ篠原は「フィッシュレザーという高知の釣り好き革職人さんがつくられたという、魚の皮でできたレザーアイテムをアレンジ」「NHKの収録スタイ