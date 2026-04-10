歌手の近藤真彦（61）が10日、自身のインスタグラムを更新。車の写真が反響を呼んでいる。近藤は「息子に丁重にお断りされました（笑）」と書き出し、初心者マークが貼られた愛車のバックショットを公開。「乗ってほしかったこの加速感（笑）」と嘆いた。近藤は1994年6月に結婚し、2007年10月に誕生した長男は18歳に。その長男がこのたび運転免許証を取得したのか、近藤自身の愛車の運転を勧めたとみられる。そのためこ