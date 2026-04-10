演歌歌手の坂本冬美（５９）が６月１０日にデビュー４０周年記念ベストアルバム「坂本冬美４０ｔｈベスト〜轍（わだち）〜」を発売することが１０日、分かった。発売日は坂本の才能を見いだし、スターへと育てあげた昭和歌謡を代表する作曲家で恩師の猪俣公章さんの命日にあたる。坂本が歩んできた４０年の軌跡をたどる二枚組で構成。１枚目は「演歌Ｓｉｄｅ」と題され、代表曲「あばれ太鼓」「祝い酒」「夜桜お七」「俺