歌手でタレントの松本伊代（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。人気音楽ユニットのコンサートに参戦したことを明かし、楽屋訪問の記念ショットを披露した。「TM NETWORKのコンサートへ優ちゃんといってきました！！」と書き出すと、楽屋での自身とタレント、歌手の早見優、「TMNETWORK」の小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登の5ショットをアップ。「QUANTUMとても素敵な映像と照明と音と壮大なテーマ長年応援してく