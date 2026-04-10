株式会社Ｅ−ＶＥＮＴは１０日、元大相撲力士によるトーナメント戦「ヤメ力士超相撲」の開催延期を発表した。同イベントは元関脇豊ノ島、元小結臥牙丸らが参加し、６月６日にアリーナ立川立飛で開催予定だった。優勝賞金は１００万円。延期については「制作体制の見直しおよび公演内容の更なる充実を図るため」としている。延期に伴い、チケットは払い戻しとなり主催者は「本公演を楽しみにお待ちいただいていたお客様をはじ