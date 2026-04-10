歌手の工藤静香（55）が、緑に囲まれた自宅の一室を公開した。【映像】工藤静香、広々とした庭＆植物に囲まれた一室広々とした自宅の庭で育てている果物を収穫する様子や、次女でモデルのKōki,の誕生日に作った「花」をテーマにした手料理など、その暮らしぶりをInstagramで発信している工藤静香。工藤静香、緑に囲まれた自宅の一室を公開4月9日に更新したストーリーズでは「今朝見つけた。どんな花が咲くかな？」とコ