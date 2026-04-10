【ワシントン＝阿部真司】ドイツの有力誌シュピーゲルは９日、米国のトランプ大統領が欧州の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国に対し、ホルムズ海峡への艦艇派遣などを求めたと報じた。８日に会談したＮＡＴＯのマルク・ルッテ事務総長がトランプ氏の要求を関係国に伝えたという。報道によると、トランプ氏は「数日以内」の期限を設け、同海峡の安全確保に向けて、艦艇派遣などの具体的な軍事協力の確約をＮＡＴＯ加盟国に要