◇セ・リーグ巨人・マタ―ヤクルト・山野（東京ドーム）DeNA・東―広島・ターノック（横浜）中日・大野―阪神・伊原（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―ソフトバンク・上沢（エスコンフィールド北海道）楽天・早川―オリックス・九里（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・武内―ロッテ・田中（ベルーナドーム）