◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節千葉―水戸（１１日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は、１１日にホームで水戸と対戦する。アウェーで行われた前回対戦では１―１の末にＰＫ戦負け。水戸の高い位置からの守備やロングボールに苦戦した。小林慶行監督は相手を「戦術的に洗練されているし、攻守ともにハードワークできるところが相手の強み」と分析。前回対戦の失点場面を振り返り「もちろん、自分たちも前から行くが、