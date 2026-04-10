◆パ・リーグ西武―ロッテ（１０日・大宮）西武は今季初めて大宮でロッテ戦を戦う。先発は浦和学院出身の右腕・渡辺勇太朗投手。今季は自身初の開幕投手を務めるも、２戦２敗。今球場では高３の１８年夏の甲子園出場を決めた試合以来の登板で、「懐かしい気持ちで楽しめたら」と意気込んだ。打線では、仲田慶介内野手が今季初めて「９番・二塁」で先発出場。今季は途中出場のみで、いまだ打席に立っておらず、初打席で初安