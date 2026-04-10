お笑いタレントのビビる大木（５１）が９日、自身の「Ｘ」を更新。２０２８年のＮＨＫ大河ドラマがジョン万次郎こと中茺万次郎の生涯を描く「ジョン万」に決定し喜びをつづった。高知県土佐清水市にあるジョン万次郎資料館の名誉館長を務めている大木は「つ、ついに！ジョン万次郎が２０２８年大河ドラマに！！マジでウルウル涙ものです」と喜びを爆発させた。「２０１３年からジョン万次郎資料館名誉館長となり、ジ