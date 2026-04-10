元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。ＮＨＫ退局後、フリーアナとして「Ｎｅｗｓイット！」キャスターに就任したため、民放番組への出演も、これが２局目となった。