「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１０日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。宝塚歌劇団・星組による東京貸切公演について語った。もともと宝塚ファンだという西村社長は毎月、各組の観劇を欠かさない。昨年１１月に都内ホテルで謝恩パーティーを開催し、従業員やその家族を招待したが上限が８５０人だったため、希望者全員を招くことができなか