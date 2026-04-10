◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人は１０日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季２勝目を懸けて、先発のマウンドに上がる。トレイ・キャベッジ外野手が今季初めて５番に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（中）佐々木３（遊）泉口４（三）ダルベック５（左）キャベッジ６（一）増田