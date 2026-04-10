老後にかかるお金の中でも、とくに気になるのが医療費と介護費。「実際、どれくらい準備しておけばいいの？」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、老後にかかる医療費と介護費の平均額をチェック。かかる費用は1人あたり1000万円……⁉最新データをもとに、ファイナンシャルプランナー・井戸美枝さんがわかりやすく解説します。老後の医療費は平均でいくらかかる？厚生労働省の資料によると、65歳か