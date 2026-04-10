ドル買い継続、ユーロドルは１．１６７８レベルに安値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが継続している。NY原油先物が再び100ドルを目指す動きとなるなかで、米10年債利回りは4.28％台から4.29％台へと小幅上昇。日本時間午後９時３０分に発表される3月米消費者物価指数（CPI）が前年比+3.4％と前回2月の+2.4％から1.0％ポイント跳ね上がる予想となっており、為替市場では先行してドル買いを進める面もあり