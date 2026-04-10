通貨オプションボラティリティー期近の低下傾向続くドル円１週間７％の大台割れ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.966.695.577.32 1MO7.926.436.467.30 3MO8.466.417.177.35 6MO8.796.517.677.57 9MO8.986.657.967.76 1YR9.066.788.167.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.5810.657