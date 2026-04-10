プロ野球のファーム・リーグは10日、東地区のオイシックス―ヤクルト戦（ハードオフ新潟）、中地区のDeNA―巨人戦（横須賀）、ハヤテ―西武戦（ちゅ〜るスタジアム清水）、西地区のオリックス―ソフトバンク戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）の4試合が雨天中止。交流戦、ナイターを含めて残り3試合が行われた。楽天は中日とのファーム交流戦（森林どりスタジアム泉）に2―1。先発・古賀が7回2/3を9安打1失点で1勝目を