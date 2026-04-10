記者会見する近鉄百貨店の梶間隆弘社長＝10日午後、大阪市近鉄百貨店が10日発表した2026年2月期連結決算は、売上高が前期比9.0％増の1254億円、純利益は6.4％増の37億円だった。免税売上高は中国人団体客の減少などが響いて、3割ほど減った。一方で、大阪・関西万博の公式ストアの売り上げが想定を大幅に上回り、業績をけん引した。万博公式キャラクター「ミャクミャク」は閉幕後も根強い人気で、あべのハルカスに入る本店内の