ボートレース福岡のG1「福岡チャンピオンカップ」が11日に開幕する。10日は前検が実施された。成長著しい25歳に要注目だ。常住蓮（佐賀）は今期6優出1Vと結果を出し、3連対率は76％超え。勝率も7.48とハイペースで走っている。「最近はいいと言えないけど、悪くはない。エンジンが悪い時も昔ほど悪いって感じはなくなった」当地も連続優出中と相性が良く「福岡は好き」とイメージも良好だ。初日は5号艇の2Rと1号艇の9Rに登