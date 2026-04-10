J1清水の吉田孝行監督（49）が明治安田J1百年構想リーグ前半戦を総括した。10試合を終えて5勝（うちPK戦2勝）5敗（同3敗）で、1試合消化が多いものの西地区首位・神戸とは勝ち点6差の4位。「成長はしているが、満足はできない」と現状を語った。京都戦など勝ち切れなかった試合を踏まえ「もっと勝ち点は取れた。それを取るのが優勝するチームだと思うし、まだまだやらなきゃいけないことはたくさんある」と求める基準の高さも示