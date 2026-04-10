千葉市若葉区で10日昼ごろ、クヌギの木が倒れました。強い風が原因とみられています。午後0時半過ぎ、千葉市若葉区源町の路上で、「20メートル前後の倒木で道路の片側をふさいでいる」と110番通報がありました。警察などによりますと、倒れたのはクヌギの木1本で、現場近くの動物園の職員が見つけて撤去し、けが人はいなかったということです。強い風が原因とみられ、午後0時ごろ、千葉市では最大瞬間風速21.2メートルを観測してい