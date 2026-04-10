犯罪グループに他人名義のキャッシュカードを譲り渡したとして、預金口座のブローカーら男2人が逮捕されました。 【写真を見る】報酬受け取る約束で… 他人のキャッシュカードを犯罪グループに譲り渡した疑い 口座ブローカーら2人逮捕 口座情報が紐付いたスマホとセットで売却か 逮捕されたのは、住居不定・無職の櫻井吾朱佳容疑者（29）と、神奈川県の無職･野口貴広容疑者（37