政府は、ポーランドのトゥスク首相が13日から3日間の日程で来日し、高市総理と首脳会談を行う予定だと発表しました。ポーランドはウクライナの隣国で、NATO＝北大西洋条約機構に加盟していて、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢など、安全保障や経済を含む幅広い分野について、意見を交わすものとみられます。佐藤官房副長官は10日午後の会見で、“ポーランドは自由民主主義・人権・法の支配といった価値を共有する重要な戦略