10日に開催予定だったDeNA−広島（横浜）が雨天中止となり、先発予定だったDeNA・東克樹投手（30）は11日午後2時開始のデーゲームにスライド登板となった。左腕は「睡眠のリズム自体がナイターでやってきているので、そこのリズムの変化だけが懸念点だと思います」と気を引き締めた。チームは現在3勝8敗で5位タイに沈むが、「（チームの雰囲気は）悪くないと思いますけど、何か1つがかみ合えば上位に食い込んでいける」と前