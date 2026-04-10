◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4月10日、東京ドーム）プロ3試合目の登板となる巨人の竹丸和幸投手。来週もこのカードが金曜日から組まれていて、2週にわたって、ヤクルトと対戦することになります。この日はバッテリーを組む岸田行倫選手とどう試合を組み立てるのか注目されます。好調ヤクルトではありますが、去年、東京ドームでの巨人戦は1勝8敗。開幕戦から8連敗を喫していました。池山隆寛監督も初戦が肝心と気合十分