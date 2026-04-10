9日、衆議院で審議入りした健康保険法などの改正案では、医師が処方する薬のうち、市販薬と効能や成分がほぼ同じである「OTC類似薬」の一部について、患者が薬代の4分の1を「特別料金」として追加負担する新制度が盛り込まれています。この追加負担について、上野厚労相は10日の会見で、「がん・難病など慢性疾患を抱える患者や入院患者など、配慮を必要とする患者からは別途負担を求めない」と述べ、対象外とする考えを明らかにし