13日から放送が始まる専門高校を舞台にしたフジテレビの新ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」と文部科学省がタイアップです。ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」は、福井県小浜市の水産高校を舞台に、教師と高校生が「宇宙食の開発」という夢に挑戦した実話をもとに描いたドラマです。松本文部科学大臣は10日の会見で、「高校改革において舞台となる水産高校を初めとする専門高校の役割は益々重要となっている」と述べたうえで、『夢が夢で終
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 麦茶「地味で退屈」HIKAKIN謝罪
- 2. グループホームの入居者がカッターナイフで職員の首など刺す「死にはしないだろうと…」 北海道旭川市
- 3. アニメOPで生成AI使用 公開中止
- 4. 令和ケムリ 父から衝撃の言葉
- 5. 「ぶいすぽっ!」中傷者特定&勝訴
- 6. 羨ましいと言われ幼児に性加害?
- 7. 小6男児不明「100%生きてる」
- 8. 小6不明「装備と範囲」に変化
- 9. 小室さん夫妻「一時金」辞退か
- 10. 黒田夫妻の家の価値跳ね上がりか
- 1. グループホームの入居者がカッターナイフで職員の首など刺す「死にはしないだろうと…」 北海道旭川市
- 2. 小6男児不明「100%生きてる」
- 3. 小6不明「装備と範囲」に変化
- 4. 小室さん夫妻「一時金」辞退か
- 5. 黒田夫妻の家の価値跳ね上がりか
- 6. 世界的バンドが首相を表敬訪問
- 7. 南極船運用、海上自衛隊が撤退へ
- 8. 急増中の「春バテ」症状と対策
- 9. 17歳妹に「お前殺す」34歳兄逮捕
- 10. 「知人にやられた」JR天王寺駅で20代男性が腕を刺されケガ 刺した男は車で逃走 殺人未遂事件で捜査
- 1. 羨ましいと言われ幼児に性加害?
- 2. 毎日うどん…定年後の「孤独」
- 3. スシロー全店舗で休業取り組みへ
- 4. 家族葬で父を見送った娘の後悔
- 5. 男児不明 鞄は「目くらまし」か
- 6. 免許返納すべき 共感の声上がる
- 7. 議員が「平さん」ヤジ名指し追及
- 8. 参院憲法審、15日に開催 今国会初、1票の格差で
- 9. 男児不明 令状とって家宅捜索か
- 10. 佳子さまとの溝 母歩み寄ったか
- 1. イスラエル軍 救急車など攻撃か
- 2. 習近平氏 台湾側と異例の会談
- 3. リュウジ氏監修 サッポロ一番
- 4. 暴行で韓監督が死亡 謝罪が物議
- 5. 邦人が買春か「仲介役」も捜査
- 6. 韓国で脱走した狼画像 AI作成か
- 7. プーチン氏「復活祭停戦」へ
- 8. 児童買春容疑で日本人逮捕 ラオス警察、宿泊先に強制捜査
- 9. 「沈む寸前の国」に行ってみた
- 10. 結婚ががんリスクの低下に関連か
- 1. 松屋の新商品 サイゼ連想する声
- 2. SONY・HONDA「EV」中止の裏事情
- 3. 日本人 英語を話せないワケ
- 4. 新NISA「悪魔の制度」と語るワケ
- 5. ソフトバンク携帯料金7月値上げ
- 6. 生成AI使える人 年収100万上昇か
- 7. タバコ離れも…JTの年収は950万
- 8. ホンダ 新型小型EVを5月に発売へ
- 9. 固定電話を解約するデメリット
- 10. 中国の3月新車輸出が約7割増に
- 11. 高齢夫婦に「17万円増税」の危機
- 12. 【ポラス/ニュースレター】風致地区と敷地形状を活かしたコミュニティ醸成型の街づくり「ブリスト大宮公園 共庭の景」
- 13. スシローしか勝てぬほど売上好調
- 14. 新宿駅と福島駅を結ぶ特急 運転
- 15. AI時代の情報・行動選択、若年層で顕著 15～19歳の7割超がAI情報のファクトチェックを実施
- 16. 今年もお得なアカチャンホンポ『福袋 2026』発売！ コーディネートセットなど各種勢揃い
- 17. 「開かずの踏切」超大工事に迫る
- 18. 世界初！オリジナル映画ポスター集『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』8月27日（水）発売
- 19. コメ5キロ価格 8週連続値下がり
- 20. 消費税減税「断念」各所が包囲網
- 1. ワイモバ 6月から順次改定へ
- 2. LINEなど 衛星通信サービスに
- 3. モトローラ初の横開き型フォルダブルスマホ「motorola razr fold」が日本電気硝子の超薄板ガラス「Dinorex UTG」を採用！razr 50・60に続き
- 4. VRAM 32GBのIntel Arc Pro B70 / B65にゲーム用ドライバ登場。一方Intel XeSSのUnity向けSDKはアーカイブ
- 5. マルウェア 世界100万台が被害
- 6. エアコン試運転 正しい方法は?
- 7. Xiaomi 約4万タブレットレビュー
- 8. MetaがSNS依存症訴訟関連の広告を削除、「プラットフォームを使用しながらプラットフォームの有害性を主張することは許さない」
- 9. 名盤の嘘みたいな誕生秘話。映画『1975年のケルン・コンサート』の監督が語る
- 10. DJI、新型ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」発表予告 2年半ぶりの新モデル
- 11. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 12. 「iPhone 18」は春発売になる?
- 13. お金は“勝手に動く”時代へ──Evernorth 最高執行責任者が語る金融の次の当たり前
- 14. NASAがアルテミスIIの宇宙船に搭載したコンピュータをとにかく故障させない「フェイルサイレントアーキテクチャ」とは？
- 15. AI生成のレントゲン画像、専門家でも見分けられない。医療ハッキングの怖さ
- 16. 「スヌーピー」と新幹線でUSJに行く！
- 17. "呟き無いのに"謎の70万フォロー
- 18. スマホで数式を撮ると答えだけでなく解法まで表示してくれる「PhotoMath」のAndroid版を使ってみました
- 19. スマブラ新作 「リュウ」参戦
- 20. NTTドコモ、今夏スマホ「Galaxy S6 SC-05G」を12ヶ月継続利用を条件に大幅に割り引く「端末購入サポート」に追加！MNPなら本体価格19440円で実質負担額0円に――店頭では一括0円も
- 1. 大谷の投手兼DH ド軍にも影響か
- 2. 朗希は「最大の期待外れ」米紙
- 3. 鎌田大地は「もはや和製ピルロ」
- 4. 天心は通過点? 井上尚弥を逆指名
- 5. トラウト 不調のトラウトに異変
- 6. 衝撃6登板16K「サイヤング賞だ」
- 7. 中日まさか逆転負け 今季初黒星
- 8. 本田圭佑 シンガポール1部に加入
- 9. 森保Jを伊絶賛「偶然ではない」
- 10. 由伸&朗希ら歩み寄る ファン感動
- 1. 麦茶「地味で退屈」HIKAKIN謝罪
- 2. アニメOPで生成AI使用 公開中止
- 3. 令和ケムリ 父から衝撃の言葉
- 4. 「ぶいすぽっ!」中傷者特定&勝訴
- 5. 山崎賢人に「怪しい雲行き」
- 6. 真美子さん 娘守るため…我慢か
- 7. 離婚発表5日前に家族写真を投稿
- 8. 春画展 若い女性にウケる理由
- 9. イナズマイレブン新作 最新映像
- 10. マツコ、ついに「かりそめ」欠席
- 1. 1日100円 話題のスーパーフード
- 2. 年金の誤解 熟年離婚で人生狂う
- 3. 性行為後に腹痛感じる 女性の7割
- 4. 「食事は別々に…」切実な理由
- 5. 娘に恨まれる…払い忘れた結果
- 6. 「普通なのに可愛い」コーデ術
- 7. 「頑張らない」ことの重要性語る
- 8. 妊娠以来愛用 UNIQLOの下着名品
- 9. 5歳娘「ママ大嫌い」衝撃の理由
- 10. 赤城乳業 アイス5000個無料配布
- 11. 「DOLLY WINK」が復刻で蘇る
- 12. ミニスカートの着回しコーデ4選
- 13. 「抜けない剣」にツッコミ殺到
- 14. 「煮物の次は焼きもの、そのぐらいわかるでしょ？」食にうるさい夫のこだわりが止まらない…妻がついに限界を迎え…
- 15. スマートフォンでGoogle翻訳（無料アプリ）を使えば旅行先での英語・英会話も安心！
- 16. 付き合い始めのスキンシップの種類と順番は？ラブラブな2人のあるあるも
- 17. 長男誕生の10日後に夫が亡くなる
- 18. 片付け「思い出の品」どう手放す
- 19. ReFa 人気美容家電に新色登場
- 20. 【ユニクロ値下げ】待ってたよーーー！ 大人の春にピッタリ♡「SALEトップス」