13日から放送が始まる専門高校を舞台にしたフジテレビの新ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」と文部科学省がタイアップです。ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」は、福井県小浜市の水産高校を舞台に、教師と高校生が「宇宙食の開発」という夢に挑戦した実話をもとに描いたドラマです。松本文部科学大臣は10日の会見で、「高校改革において舞台となる水産高校を初めとする専門高校の役割は益々重要となっている」と述べたうえで、『夢が夢で終