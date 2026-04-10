安川電機は１０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５８００億円（前期比７．０％増）、最終利益予想は４７０億円（同３３．４％増）を見込む。年間配当予想は中間・期末各３６円の合計７２円（前期実績は６８円）とした。ＡＩ・半導体関連分野を中心に、足もとで受注が好調に推移していることなどを踏まえた。 ２６年２月期第４四半期（２５年１