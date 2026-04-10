来週のドル円相場は、中東情勢の先行き不透明感が依然として強いなかヘッドラインに振り回される展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００銭～１６１円００銭。 米国とイランはパキスタンの首都イスラマバードで現地時間の１１日午前に和平協議に臨む予定で、その結果次第で相場が大きく動く可能性がある。話し合いが平行線のままで終わった場合は戦況悪化の懸念から「有事のドル買い」が優勢となり