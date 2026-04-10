カターレ富山は10日、新潟経営大に所属するDF丸山嵩大(21)が26-27シーズンより入団することが内定したと発表した。7日付で特別指定選手登録の承認を受けている。Jリーグの出場選手登録も完了しており、背番号は24となる。丸山は中学、高校とアルビレックス新潟のアカデミーで過ごした選手で、20年21年と連続して2種登録も経験している。クラブは「安定した技術とスピードのあるディフェンダー、クレバーなプレーが持ち味」と評