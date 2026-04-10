愛媛FCは10日、FW西条翔太(20)の新加入を発表した。背番号は55。大阪府出身の同選手は、桃山学院高から韓国の漢陽大に進学。25年にKリーグの仁川ユナイテッドに入団していた。逆輸入となる身長190cmFWは「精一杯プレーして、愛媛FCの勝利に貢献できるように頑張ります」と意気込みを語っている。