日本テレビは、現実とフィクションの世界を融合させ、プレイヤーが物語の参加者となる体験型エンタメ・ARG（Alternate Reality Game：代替現実ゲーム）の新ブランド「Minibreak.」（読み：ミニブレイク）を始動いたします。第一弾作品として、地上波ドラマと連動したARG『流出したドラマ台本』をリリース。2026年4月29日（水）25:35〜26:05に日本テレビで放送するドラマ『AIに話しすぎた男』（※関東ローカル）と、その台本を入り