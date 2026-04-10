「60年前の風呂を探しています」そのメッセージにはヌルくない“アツ～い”思いがありました。 通勤途中のよんチャンTVのスタッフの目に飛び込んできた広告「60年前の風呂を探しています」。気になったので、広告を出している会社を訪ねました。会社は奈良県山添村にありました。「日ポリ化工」という会社です。 創業1962年、日本でいち早くカプセル型ユニットバスを製造した会社です。いまでは、国内のラグジ