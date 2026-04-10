◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）巨人のスタメンが発表されました。前日雨により試合が中止となった巨人。松本剛選手がベンチスタートとなり、2番で佐々木俊輔選手がセンターとして出場します。「7番・ライト」には中山礼都選手。キャッチャーは岸田行倫選手が8番で出場します。先発はここまで2戦登板し1勝1敗の竹丸和幸投手。前回は5回3失点（自責点1）でプロ初黒星となりました。▽ヤクルトのスタメン1