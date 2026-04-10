避難所として使うテントのそばで食料の支給を待つ人々＝9日、レバノン首都ベイルート/Emilio Morenatti/AP（CNN）レバノン首都ベイルートでは9日、同国南部でのイスラエルの攻撃から逃れてきた人々が食料の支給を待っている。AP通信が撮影した写真には人々の困窮する様子が写っている。レバノンでは8日、ベイルートを含む各地で、戦争開始以降最大規模のイスラエルによる攻撃が発生。イスラエルとレバノンの国境では大きな爆発音が