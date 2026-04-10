◇プロ野球ファーム・リーグ 東地区 ロッテー日本ハム(11日、ロッテ浦和)ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が、11日の2軍日本ハム戦に先発登板予定。これが公式戦初登板となる中、意気込みを語りました。2025年ドラフト1位で健大高崎高からロッテに入団した石垣投手。MAX158キロのストレートと多彩な変化球を武器とし、甲子園やU-18野球ワールドカップなどでも活躍してきました。春季キャンプではロッテの高卒ルーキー唯