高市首相は１０日、英国のロックバンド「ディープ・パープル」のメンバーと首相官邸で面会した。ハードロック好きで知られる首相は、中学生の頃にディープ・パープルのコピーバンドに参加していたことを明かし、「夫とけんかをしたら（代表曲の）『Ｂｕｒｎ』を（ドラムで）たたいて、呪いをかけている」と笑いを取った。同バンドは日本での公演を控えており、首相は「日英文化交流を推進する大きな力になることを期待している