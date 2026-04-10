アフリカ全土で燃料価格は15％から40％の急騰を記録している/Francis Kokoroko/Reutersナイジェリア・アブジャ（CNN）マラウイの北部で、ステニ・ウィリアムズ・ンサンバさんは自身の小規模農場に使う肥料を購入するのに苦慮している。農場ではトウモロコシ、落花生、タバコを育てている。イランでの戦争により生活費は急騰。海運の混乱が11月の栽培シーズンまで続けば、「壊滅的な低収量」は避けられないと警戒感を募らせる。「多