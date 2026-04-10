2025年4月、盛岡市の寺の敷地に入り込んだクマ冬眠明けの「春グマ」が餌を求めて活動を活発化させ、既に人的被害が出ている。昨秋の大量出没で人里に餌があることを学習した個体も多いとみられ、登山や山菜採りの際だけでなく、市街地でも注意が必要だ。過去最悪の人身被害を受け、国は積極的な捕獲へ方針転換し、体制整備が急ピッチで進む。岩手県では先月8日、登山中の男性が襲われた。同24日に「ツキノワグマ出没注意報」を