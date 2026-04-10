元NHKのフリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。今秋に海外の大学院留学を発表したフジテレビ宮司愛海アナについて言及した。宮司アナとは「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）で3月27日まで一緒にMCを務めていた。その放送回で、宮司アナは海外留学を発表していた。青井は「相談はなく、私の卒業する前から決めていたみたいで。特にアドバイスはなかったです」と